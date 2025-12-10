Haberler

Polis ekiplerinden firariye 'komşu kılığında' operasyon
Nazilli ilçesinde 'kasten yaralama' suçundan cezası bulunan C.G. polis ekiplerinin alt kat komşusu kılığıyla düzenlediği operasyonla yakalandı. Kapıyı açarak polislerle karşılaşan C.G. tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'kasten yaralama' suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 aydır firari olarak aranan C.G., polis ekiplerinin 'alt kat komşu' kılığıyla gerçekleştirdiği operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir izini sürdükleri ve 'kasten yaralama' suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan C.G.'nin Nazilli ilçesinde saklandığı adresi belirledi. Dikkat çekmemek için ekipler kendilerini alt katta oturan komşu gibi tanıtarak kapıyı çaldı. Polisin "Banyo su akıtıyor komşu, bir bakar mısın?" sözleri üzerine kapıyı açan C.G. polis ekipleriyle burun buruna geldi. Firari şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "Polisi komşu mu sandınız?" sorusuna C.G., "Hayır, kapıyı bilerek açtım" diyerek yanıt verdi. Çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanan C.G. cezaevine gönderildi. - AYDIN

Haberler.com
