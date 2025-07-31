Aydın'da 25 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Aydın'da 25 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
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Polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada satışa hazır 25 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.

Aydın'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, satışa hazır halde 25 litre sahte el yapımı içki ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Edinilen bilgiye göre, İncirliova-Aydın yolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, satışa hazır şekilde şişelenmiş toplam 25 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi. Araç sürücüsü N.O. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldığı bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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