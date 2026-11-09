Aydın'da 235 personelle yapılan Çember-149 operasyonunda 47 aranan şahıs yakalandı

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Aydın'da gerçekleştirilen Çember-149 operasyonu kapsamında çeşitli suçlardan aranan 47 şahıs yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerince Çember-149 operasyonu gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre 81 unsur ve 235 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan 2 günlük çalışmalarda toplam 47 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların 15'i 0-2 yıl, 12'si 2-5 yıl, 8'i 5-10 yıl ve 2'si 10-20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenirken, şahısların 7'sinin hırsızlık, 7'sinin uyuşturucu, 4'ünün yaralama, 4'ünün mala zarar verme, 2'sinin yağma, 1'inin dolandırıcılık suçlarından arandığı, 12'sinin çeşitli suçlardan, 10'unun ise ifadeye yönelik arandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı