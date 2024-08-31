Aydın'da 23 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 23 yıl hapis cezası ile aranan V.Ö. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel istismar suçlarından hüküm giyen şahıs, Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 aylık takip sonucu Yeşilyurt Mahallesi'nde yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Hırsızlık, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel istismar konularından toplam 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan V.Ö. isimli şahıs Nazili Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 aylık takip sonucu gece saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde yakalanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN