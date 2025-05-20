Aydın'da 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'da 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolü esnasında 21 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere 175 bin 693 TL idari para cezası kesilerek Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde yol kontrol uygulamasında 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişelerinde Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulan bir araç içerisinde seyahat izni bulunmayan 21 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlere 175 bin 693 TL idari para cezası uygulanarak Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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