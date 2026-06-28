Haberler

Aydın'da çıkan yangında binlerce arı telef oldu

Aydın'da çıkan yangında binlerce arı telef oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan yangında 20 kovandaki binlerce arı telef oldu. Kovan sahibi, yangının kasıtlı çıkarıldığını öne sürerek faillerin bulunmasını istedi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan yangında 20 kovandaki binlerce arı telef oldu. Kovan sahibi, yangının kasıtlı çıkarıldığını öne sürerek, olayın aydınlatılmasını istedi.

Olay, İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesi'nde sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru otların bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu çıkan yangın, büyüyerek 20 arı kovanının bulunduğu alana sıçradı. Binlerce arının telef olduğu yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Arı kovanlarının sahibi Fahri Özcan, otların kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tutuşturulduğunu iddia etti. Sabah saatlerinde kovanlarının bakımını yapmak için araziye gittiğini ifade eden Özcan, "Ben arı kovanlarımının bakımını yapıyordum. O esnada bir motorun geldiğini duydum ama bölgede başka arazi sahipleridir diye düşündüğüm için gidip bakmadım. Daha sonra motorun gittiğini ve ardından bir cayırtı sesi duydum. Gidip baktığımda otlar tutuşmuş ve alevler iki insan boyuna ulaşmıştı. Hemen 112'yi aradım ve durumu bildirdim. Ekipler gelene kadar yangın yayıldı ve kovanlarımı tutuşturdu. 20 kovanım zarar gördü, arılarım telef oldu. Bunu yapanların biran önce bulunmasını istiyorum. Resmen 20 kovanımı ve arılarımı cayır cayır yaktılar" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım

Parayı bıraktığı yeri söyledi! Ne genel merkez ne de başka bir yer
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok

Erdoğan resti çekti! AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarı
Kadir İnanır'a veda! Türkan Şoray son yolculuğunda yalnız bırakmadı

Gözler onu arıyordu! İzdihamın ortasında kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde

30 günlük süreç başladı! İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Ahırda hayvanlarla ilgilenirken korkunç şekilde can verdi
Mourinho gözlerinin yaşına bakmıyor! Tam 7 ayrılık birden

Gözlerinin yaşına bakmadı! Real Madrid'de tam 7 ayrılık birden
Osimhen, aracının önünü kesen Nijeryalı hayranlarını arabadan inip azarladı

Osimhen'i çılgına çeviren olay! Aracından inip herkesi azarladı
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı

Öğrencileriyle cinsel ilişkiye giren 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı
Montella ile sil baştan! Ekibe mentör geliyor, Milli Takım'da santrfor inadı bitiyor

TFF'den Montella için yeni karar!
Aziz Yıldırım ve Serdal Adalı, 100. Gazi Koşusu’nda bir araya geldi

100. Gazi Koşusu'na damga vuran anlar