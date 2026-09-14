Aydın’da 2 günde 24 aranan şahıs yakalandı

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen 2 günlük çalışmada toplam 24 aranan şahıs yakalandı.

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'ÇEMBER-141 Operasyonu'nda 24 şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında yakalanan şahıslardan 5'inin 0-2 yıl, 7'sinin 2-5 yıl, 3'ünün ise 5-10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Yakalanan şahısların 3'ünün hırsızlık, 2'sinin uyuşturucu, 2'sinin yaralama, 1'inin cinsel saldırı, 1'inin dolandırıcılık ve 6'sının diğer suçlardan arandığı, 9 şahsın ise ifadeye yönelik aranma kaydının bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı