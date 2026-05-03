Aydın'da 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botla sürüklenen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4325) tarafından lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından GÖKSEM'e teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı