Aydın'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Germencik hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, JASAT Timi tarafından Hıdırbeyli Mahallesi'nde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya Sağlama' suçundan aranan ve hakkında toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. isimli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.D. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN