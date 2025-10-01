Haberler

Aydın'da 133 Suç Unsuru Web Sitesine Erişim Engellendi

Aydın'da 133 Suç Unsuru Web Sitesine Erişim Engellendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında 133 adet suç içerikli web sitesine erişim engeli getirdi. Operasyonda, 51 yasa dışı bahis, 46 müstehcen içerik ve 36 fuhuş sitesi tespit edildi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan siber operasyonlarda suç unsuru içeren 133 adet web sitesine erişim engellendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen planlı faaliyet kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden suç içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 51 Yaşa Dışı Bahis, 46 Müstehcenlik, 36 Fuhuş olmak üzere, toplam 133 adet Web Sitesi/İçerik tespit edilerek BTK aracıyla erişim engellenmesi sağlandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de bir dejavu yaşanmasına izin vermeyiz

Meclis'te üstüne basa basa söyledi: Bir dejavuya izin vermeyeceğiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kylian Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz

Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz
İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep

İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.