Aydın'da 133 Suç Unsuru Web Sitesine Erişim Engellendi

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan siber operasyonlarda suç unsuru içeren 133 adet web sitesine erişim engellendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen planlı faaliyet kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden suç içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 51 Yaşa Dışı Bahis, 46 Müstehcenlik, 36 Fuhuş olmak üzere, toplam 133 adet Web Sitesi/İçerik tespit edilerek BTK aracıyla erişim engellenmesi sağlandı. - AYDIN