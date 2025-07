Aydın'da 13 Yaşındaki Kayıp Çocuk İçin Ümitsiz Arayış

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan babaanne Emir Kepe, 10 gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki torunu Emir Sahra Kepe'yi her yerde arıyor. Torununun hayatından endişe ettiğini ifade eden Emir Kepe, torununun bulunması için yardım istedi.

Olay, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre babaannesi ile birlikte kalan 13 yaşındaki Emir Sahra Kepe, 29 Haziran günü evden çıktı. Uzun süre torunundan haber alamayan babaanne Emir Kepe, durumu polise bildirdi. Hiç bir şekilde torununa ulaşamayan babaanne, kayıp başvurusunun ardından kendi imkanlarıyla da aramaya başladı. Torununun bulunması için herkesten yardım isteyen babaanne Kepe, 10 gündür torununu her yerde aradığını söyleyerek "Anne ve babası yanında olmadığı için torunum ben de kalıyordu. 29 Haziran'da evden çıktı. Uzun süre sonra kendisinden haber alamadık. Merak ettim ve durumu polise bildirdim, kayıp başvurusu yaptık. Yaklaşık 10 gündür kayıp. Olabileceği her yere baktım bir bilgiye ulaşamadık. Bir an önce kızım bulunsun istiyorum. Hayatından endişe ediyoruz. Kız çocuğu bu. Daha 13 yaşında birilerinin aklına uyup, başına iş gelmesinden korkuyoruz. Kızımı görenlerin en yakın polis merkezine gidip bildirmesini istiyoruz" dedi. - AYDIN