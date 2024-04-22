Aydın'da 12'si çocuk 67 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, lastik botlar içerisinde bulunan 12'si çocuk toplam 67 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde iki farklı operasyonda 12'si çocuk 67 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde görevli Sahil Güvenlik Uçağı (TCSG-552) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından lastik botlar içerisindeki 12'si çocuk 67 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN