Aydın'da 11 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan çalışmada çeşitli suçlardan 11 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından şüphe üzerine durdurulan H.S. isimli şahsın sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamada şahsın, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, Bir Kimseyi Fuhşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçlarından toplamda 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığının da tespiti üzerine, yakalanarak işlemlerin devamı için Suç Araştırma Büro Amirliği'ne teslim edildi. Şahıs adliyedeki işlemleri akabinde cezaevine gönderildi. - AYDIN