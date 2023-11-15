Aydın'da 11 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında 11 yıl 7 aya hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, JASAT Timi ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahsın yakalanması amacıyla yürütülen koordineli çalışmalara çerçevesinde Hıdırbeyli Mahallesi'nde 'Bilişim Sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak ve 2 dosyadan da hırsızlık suçlarından aranan ve hakkında toplam 11 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.G. isimli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.G. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN