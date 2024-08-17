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Aydın Bozdoğan'da Karşı Ateşle Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Aydın Bozdoğan Alhisar Mahallesi yakınlarında başlayan ve 28 saattir devam eden orman yangınında Yeşilköy Mahallesi, orman ekiplerinin karşı ateşi ile kurtarıldı. Kavaklıdere ilçesinde devam eden orman yangınında kullanılan karşı ateş tekniği ile alevlerin ilerlemesi durduruldu.

Aydın Bozdoğan Alhisar Mahallesi yakınlarında başlayan ve 28 saattir devam eden orman yangınında Yeşilköy Mahallesi, orman ekiplerinin karşı ateşi ile kurtarıldı.

Aydın Bozdoğan ilçesinde Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sirayet eden orman yangınında dünya genelinde en eski orman yangını söndürme tekniği olarak kullanılan karşı ateş, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bir mahalleyi yanmaktan kurtardı.

Kavaklıdere ilçesi sınırlarında devam eden orman yangını Yeşilköy Mahallesine yaklaştı. Tedbir amacı ile boşaltılan Yeşilköy Mahallesine alevlerin ilerlemesini durdurmak için orman yangın söndürme ekipleri, zor bir karar vererek dünyanın en eski orman yangını söndürme tekniğini kullandı. Ekipler karşı yönden ilerleyen alevlerin önünü kesmek için önce ortadan geçen yolun belli bir bölümündeki ağaçları keserek geniş bir bant oluşturdu. Alevlerin geldiği bölümde açılan geniş alanda tüm ekipler olağanüstü mücadele verdi.

Alevlerin ilerlediği bölümün önünde geniş bir bant açıldıktan sonra karşı ateş verildi. Tedbiri elden bırakmayan orman ve itfaiye ekipleri alevlerin karşı yönden gelen alevler ile birleşmesini sağlamak için alevlerin ilerlemesine izin verdi. Belli bir noktada birleşen alevler yangının ilerlemesini durdurarak Yeşilköy Mahallesini yanmaktan, aynı zamanda yangının Yatağan istikametine ilerlemesinin önünü kestiler.

Geçtiğimiz yıllarda da birçok orman yangınında kullanılan karşı ateş tekniği rüzgarın yönü, şiddeti ve arazinin durumuna göre karar verildikten sonra deneyimli ormancılar tarafından kullanılıyor. Kavaklıdere ilçesinde kullanılan karşı ateş yakılması anları İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Ekiplerin ormanlık alanda geniş bir bant açması, tüm ekiplerin yolda bariyer kurması, ateşe verilen ormanın ters yönde ilerlememesi için yapılan çalışmalar alevlerin önünü kesmesi anları kameraya yansıdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yeşilköy Mahallesi Orman Yangını Bozdoğan 3-sayfa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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