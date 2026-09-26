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Aydın Bozdoğan'da devrilen traktörde 1 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı

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Aydın Bozdoğan'da devrilen traktörde 1 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi Paldimli mevkiinde patika yoldan inen traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi Paldimli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre patika yoldan inen Ş.S.'nin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu, traktör takla attı. Kazada sürücü Ş.S. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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