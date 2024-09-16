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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsü'nde Yangın Paniği

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ADÜ kampüsünde çıkan yangında kuru otlar tutuştu, rüzgar nedeniyle yangın geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ve orman ekipleri, alevlerin binalara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi ve yangın kontrol altına alındı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi kampüs alanında tutuşan kuru otlar, paniğe sebep olurken, alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için ekipler, yoğun çaba sarf etti.

Yangın, Efeler ilçesi Aytepe mevki Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsü içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ADÜ merkez kampüsü içerisindeki kuru otlar, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle yangın geniş alana yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlerin binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, yangının önünü çeviren ekipler, yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre kampüste bulunan zeytin ve palmiye ağaçları yangında zarar gördü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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