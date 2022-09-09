Silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Aydın'ın Köşk ilçesinde alacak verecek meselesi ile husumetli olduğu iddia edilen 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Aydın'ın Köşk ilçesinde alacak verecek meselesi ile husumetli olduğu iddia edilen 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay, Köşk ilçesi Serdaroğlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.G. ve M.S. arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada silahlar çekildi. Karşılıklı silahların çekildiği kavgada B.G. karın bölgesinden, M.S. ise kolundan vuruldu. Bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yaralıları, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırdı. Yaralılardan B.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (Uğur Eser - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Aydın 3. Sayfa Güncel Haberler

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