Ayçiçek yağı satış vaadiyle 150 milyon TL'lik dolandırıcılık: 49 gözaltı kararı Adana merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda İstanbul'da, Mersin ve Şırnak'ta toplam 13 daire, 763,87 metrekare arsa ve toplam 5 adet araç ile 50 milyon TL'ye tedbir kararı konulduğu öğrenildi Adana merkezli 9...

Ayçiçek yağı satış vaadiyle 150 milyon TL'lik dolandırıcılık: 49 gözaltı kararı

Adana merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda İstanbul'da, Mersin ve Şırnak'ta toplam 13 daire, 763,87 metrekare arsa ve toplam 5 adet araç ile 50 milyon TL'ye tedbir kararı konulduğu öğrenildi

ADANA - Adana merkezli 9 ilde dolandırıcılık çetesinde olduğu tespit edilen 49 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Şafak vakti gerçekleşen operasyonda, Arap ülkeleri ile Fransa'da bulunan iş adamlarını Ayçiçek yağ satış vaadiyle 150 milyon TL dolandırılan şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çete lideri olduğu ileri sürülen S.Y'nin ayçiçek yağı imalatı üzerine kurduğu şirketler aracılığıyla Arap ülkeleri ve Fransa'da bulunan iş adamlarını yağ satış vaadiyle 150 milyon TL dolandırdığı üzerine çalışma yaptı. KOM ekiplerinin, yürüttüğü çalışma çerçevesinde S.Y ile birlikte toplam 49 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.Çete'nin elde ettiği parayı, örgüt üyelerinin hesaplarına aktararak aklamaya çalıştığı belirlendi.

Adana merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda İstanbul, Mersin ve Şırnak'ta toplam 13 adet daire 763,87 metrekare arsa ve toplam 5 adet araç ile 50 milyon TL'ye tedbir kararı konulduğu öğrenildi.