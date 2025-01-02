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Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun

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Ayasofya Cami önünde hayır niyetine dağıtılan simitleri gören vatandaş "Bu kadar simit ne olacak? Kolilerin hepsi dolu ve bayatlamış durumda... Isırıp ısırıp atmışlar. Bir ne ara böyle bir toplum olduk? Bunun bir açıklaması yok. Böyle bir şey olamaz" ifadelerine yer verdi.

Hayır niyetine Ayasofya Cami önünde dağıtılan simitleri gören vatandaş, o anları kayda alarak "Böyle bir israf yok. Yazıklar olsun" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

"ISIRIP ISIRIP ATMIŞLAR"

Cami önüne konulan kolilerin hepsinin dolu olduğunu ve içlerindeki simitlerin bayatlamış olduğunu ifade eden vatandaş, "Bu kadar simit ne olacak? Kolilerin hepsi dolu ve bayatlamış durumda... Isırıp ısırıp atmışlar. Bir ne ara böyle bir toplum olduk? Bunun bir açıklaması yok. Böyle bir şey olamaz" diyerek duruma tepki gösterdi.

Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıSerhat Bagci:

İyi yönetilmeyen bir ülkedeyiz

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Cidden nasıl böyle bir toplum olduk

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Bizim millet tok onları gazzeye gönderin.

Yorum Beğen32
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Haber YorumlarıAllahın Dediği Olur!:

Miting vardı hani heh işte o miting için hayrına getirilen simitler onlar Süleymaniye camii önünde de 1 kamyon koli vardı

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Haber YorumlarıAdnan DALLI:

illa değnekli bir çoban lazım değil mi?

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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Recep bir röportajda çocukken annesinin bayat simitleri ıslatıp ona verdiğini onunda bu simitleri taze diye pazara götürüp sattığını söylemişti. Bu simitleri Recep’e verin oda ıslatıp çocuklarına ve torunlarına versin onlarda götürüp pazarda taze simit diye satsınlar.

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Haber YorumlarıReceq Güneş:

oraya bayat göndermişler bence. Organizasyonu yapanı takdir etmek lazım ??

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Haber YorumlarıSadık:

Imamoglu reklam

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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

biz musluman ulkesi degiliz. onu bi geceksin. biz kulturumuzu de bir kenara atip avupanin kulturunu benimseyen bir milletiz. biz Ahlaksizis bu bir gercek.

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Haber YorumlarıDiscus:

Isıtılıp atılan bı simit görülmüyor. Şahıs saçmalamış

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