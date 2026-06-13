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Ayaş'ta kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

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Ankara'nın Ayaş ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır boş araziye devrildi. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle kontrolden çıkan tırın araziye devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Olay, Ankara'nın Ayaş ilçesindeki sanayi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, boş araziye devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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