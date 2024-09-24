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Ayancık'ta Yasa Dışı Avlanan 70 Kasa Balık Ele Geçirildi

Ayancık'ta Yasa Dışı Avlanan 70 Kasa Balık Ele Geçirildi
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Sinop'un Ayancık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı avlanan 70 kasa balığa el konuldu. Veteriner kontrolünden geçirilen balıklar, vatandaşlara dağıtıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yasa dışı avlanan 70 kasa balık ele geçirildi. Veteriner kontrolünden geçen balıklar, vatandaşlara dağıtıldı.

Ayancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, balık taşıyan araç durdurularak denetime tabi tutuldu. Yapılan incelemelerde, yasa dışı avlandığı tespit edilen 70 kasa balığa el konuldu. Nakil aracına idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen balıklar veteriner hekimler tarafından muayene edildi. Yapılan muayene sonucunda balıkların insan tüketimine uygun olduğu belirlendi. El konulan balıklar, Ayancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri aracılığıyla vatandaşlara dağıtıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ayancık sinop

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