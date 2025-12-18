Haberler

Ayakkabı kutusu emniyeti harekete geçirdi, patlatılan kutu boş çıktı
Sivas'ta çöp kutusunun üzerine bırakılan ayakkabı kutusu, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Sivas'ta çöp kutusunun üzerine bırakılan ayakkabı kutusu, polis ekiplerini harekete geçirdi. Bomba imha ekiplerinin fünye ile patlattığı ayakkabı kutusu boş çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sularbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler parkı yanında bulunan bir çöp kutusuna bırakılan ayakkabı kutusunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan polisler, alanı şerit çekerek kapattı. Trafiğe de kapatılan alana bomba imha uzmanı sevk edildi. Kutu üzerinde bir süre inceleme yapan bomba imha uzmanı, kutuyu kontrollü bir şekilde uzaktan fünye ile patlattı. Bir süre paniğe neden olan ayakkabı kutusu boş çıktı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından alan, yaya ve araç trafiğine açıldı. - SİVAS

