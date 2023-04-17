Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ayakkabı çalmaya aracıyla gitti

Ayakkabı çalmaya aracıyla gitti

3. Sayfa Haberleri

Ağrı'da, girdiği binadan ayakkabı çalan şahsın hırsızlığa aracıyla geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ağrı'da, girdiği binadan ayakkabı çalan şahsın hırsızlığa aracıyla geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Abide Mahallesinde bulunan bir binada yaşayan Y.K isimli vatandaş, evden çıktığı sırada ayakkabılarının olmadığını fark etti. Bunun üzerine binaya ait güvenlik kamerasını inceleyen Y.K, ayakkabısını çalan hırsızın binaya aracıyla geldiğini ve ayakkabıyı seçip aldıktan sonra tekrar aracına binerek uzaklaştığını fark etti. İlginç hırsızlık olayı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ağrı 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title