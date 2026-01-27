Haberler

Avustralya, İsrailli sosyal medya fenomeninin vizesini iptal etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya hükümeti, İslam karşıtı söylemleriyle tanınan İsrailli sosyal medya fenomeni Sammy Yahood'un vizesini iptal etti. İçişleri Bakanı Tony Burke, nefret yaymanın ülkeye gelmek için doğru bir sebep olmadığını belirtti. Yahood, kararın arkasında zorbalık ve sansür olduğunu savundu.

Avustralya hükümeti, İslam karşıtı kampanyalar yürüten İsrailli sosyal medya fenomeni Sammy Yahood'un vizesini iptal etti.

Avustralya'dan nefret söylemlerine karşı tavrını net bir şekilde gösteriyor. Hükümet, İslam karşıtı kampanyalar yürüten İsrailli sosyal medya fenomeni Sammy Yahood'un vizesini iptal etti. Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke yaptığı açıklamada, ülkeye gelmek isteyenlerin doğru vizeyle ve doğru sebeplerle gelmesi gerektiğini belirterek, "Nefret yaymak ülkeye gelmek için doğru bir amaç değildir" dedi.

İslam için "iğrenç bir ideoloji" dedi

Sammy Yahood ise İslam'ı "iğrenç bir ideoloji" olarak nitelendirmesinin ardından dün vizesinin iptal edildiğini açıkladı. İsrail'den Abu Dabi'ye uçan, ancak Avustralya uçuşuna izin verilmediğini belirten Yahood, sosyal medyadan "Bu, zorbalık, sansür ve kontrol hikayesidir" diye paylaşım yaptı.

Avustralya Yahudi Derneği, başbakana tepki gösterdi

Muhafazakar Avustralya Yahudi Derneği, Başbakan Anthony Albanese hükümetinin vize kararını "şiddetle kınadığını" açıkladı. Derneğin Başkanı Robert Gregory yaptığı açıklamada, "Bondi katliamının dehşeti ve hükümetin gecikmiş özrüne rağmen, Albanese hükümetinin değişmediğine ve hiçbir zaman samimi olmadığına dair Yahudi topluluğu içinde derin kaygıları pekiştiriyor" ifadelerini kullandı. - CANBERRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Kritik eşik aşıldı! WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
İddianamede dikkat çeken ifade: Muhittin Böcek, Ali Mahir Başarır'a hediye edeceğini söyleyip daire istedi

Böcek, Ali Mahir Başarır'a öyle bir şey hediye etmek istemiş ki...