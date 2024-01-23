Avustralya'da erkek hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hemşireye cinsel saldırıda bulundu

Avustralya'da burun ameliyatı olan bir adam, ameliyat sonrası kendisini yatakta yıkayan erkek hemşirenin kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

Hasta, hastaneden taburcu olduktan sonra kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği 38 yaşındaki hemşire Peng Yang, hakkında davacı oldu.

Geelong ilçe mahkemesi savcısı, Richard Pirrie,Yang'ın ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastaya, kolunda serum olmasına ve ameliyattan çıktığı için acı çekmesine rağmen tecavüz ettiğini söyledi.

Ancak tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya olan Peng Yang, hastayla herhangi bir cinsel temasının olmadığını iddia etti ve bu eylemi bir hemşire olarak normal görevleri sırasında bir yıkama yaptığı şeklinde savundu. Mahkemede ismi yasal nedenlerle açıklanamayan hastanın Eylül 2019'da Geelong'daki St John of God Hastanesi'nde iki ameliyat geçirdi.

2017 yılındanberi hemşire olan ve doktor olmaya hazırlanan Yang, öğleden sonra hastanın odasına gitti. Hastanın eşi, kendisine akşam kocasının yanında kalıp kalamayacağını sordu. Yang, kocası yetişkin olduğu için kocasının yanında kalamayacağını söyledi.

Yang, hastanın odasına bir leğen, su ve havlu ile girdi. Adamı hastane yatağında yıkayacağını söyledi, perdeyi kapattı ve hastanın önlüğünü çıkardı. Pirrie, Yang'ın hastaya "cinsel açıdan uyarıldınız, eşinizle ilişkiye giriyor musunuz?" dediği iddia edilen bu aşamada adamın cinsel saldırı ve tecavüze uğradığını ileri sürdü.Yang'ın avukatı Dermot Dann, adamın iddialarını "saçmalık" olarak nitelendirdi ve adamın inandırıcılığını, güvenilirliğini, anlatımının tutarlılığını ve doğruluğunu sorguladı. Dann, Yang'ın suç işlemediğini ve yaptığı tek temasın bir hemşire olarak görevleri sırasında meşru temas olduğunu belirtti.

Jüri önünde görülen dava, Hakim Greg Lyon yönetiminde devam ediyor.