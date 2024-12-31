Avustralya 2025'e Havai Fişeklerle Merhaba Dedi
Avustralya, 2025 yılına Sydney'deki Liman Köprüsü'nde düzenlenen görkemli havai fişek gösterisi ile girdi. Binlerce kişi, yaklaşık 10 dakika süren gösteriyi izleyerek yeni yılı coşkuyla karşıladı.
Avustralya, 2025'e görkemli havai fişek gösterisiyle merhaba dedi.
Dünya 2025 yıl için geri sayıma devam ediyor. Güney yarım kürede bulunan Avustralya, TSİ 16.00'da yeni yıla merhaba dedi. Sidney şehrindeki Liman Köprüsü'nde binlerce kişi yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı. Yaklaşık 10 dakika süren görsel şölen, izleyenleri hayran bıraktı.
Avustralya'nın ardından Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya yeni yıla girecek ülkeler arasında yer alıyor. - SİDNEY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa