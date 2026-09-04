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HukukBİS soruşturmasında 31 gözaltı

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Avukatlara yönelik "Panel" operasyonunda son durum: 04.09.2026 tarihinde HukukBİS soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 29 hukuk bürosunda arama işlemleri tamamlandı.

Avukatlara yönelik "Panel" operasyonunda son durum: 04.09.2026 tarihinde HukukBİS soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 29 hukuk bürosunda arama işlemleri tamamlandı. Operasyon kapsamında 24 avukat ve 7 sivil personel olmak üzere toplam 31 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 16 avukatın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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