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Avukatından Celil Begdaş İçin Endişe Verici Açıklama

Avukatından Celil Begdaş İçin Endişe Verici Açıklama
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Diyarbakır Cezaevinde tutuklu bulunan Celil Begdaş'ın avukatı, müvekkilinin sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek, serbest bırakılması gerektiğini savundu. Begdaş'ın ruhsal hastalıkları bulunduğunu ve cezaevi şartlarının tedavi için yetersiz kaldığını vurgulayan avukat, hukuki başvuruların yapılacağını ifade etti.

Diyarbakır Cezaevinde tutuklu bulunan Celil Begdaş'ın avukatı Türkan Gülistan Tekin, HDP önünde eylem yapan ve sonrasında tutuklanan müvekkilinin sağlık durumunun endişe verici olduğunu söyleyerek, "Celil Begdaş'ın bir an önce serbest bırakılması gerekmektedir" dedi.

Diyarbakır Cezaevinde tutuklu bulunan Celil Begdaş'ın avukatı Türkan Gülistan Tekin, yaptığı açıklamada Begdaş'ın ruhsal hastalıklarının da bulunduğunu ve yaşamının pamuk ipliğine bağlı olduğunu belirterek, "Celil Begdaş'ın bir an önce serbest bırakılması gerekmektedir. Cezaevi şartlarında tam olarak tedavi görmesi ve tedavisinin olumlu sonuçlar vermesi mümkün değildir" dedi.

Cezaevinde ve sevk edildiği hastanelerde Begdaş'ın günübirlik tedavi gördüğünü ancak bu tedavilerin yetersiz kaldığını söyleyen Tekin, "Üzülerek belirtmek isterim ki Celil Begdaş'ın kuvvetle muhtemel cezaevinde ölecek olmasıdır. Biz bu konuda gerekli hukuki başvuruları yapacağız. Anayasa Mahkemesi'nin 17. maddesindeki herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğunu buradan hatırlatıyorum" diye konuştu.

Avukat Tekin, müvekkilinin tahliye edilmesi veya infazının ertelenmesi gerektiğini belirterek, "Ancak bu durumda bile hapis cezasının infazı, mahkumun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa mahkumun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır. Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu şartlarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkumun cezasının infazı üçüncü fıkrada belirlenen usule göre iyileşinceye kadar geri bırakılabilir" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnsan Hakları Cezaevi 3-sayfa Sağlık Hukuk

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