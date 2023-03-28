Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davası: Ece Erken adliyeye geldi

Bakırköy'de Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak günü ortak olduğu balık restoranında vurularak öldürülmesine ilişkin olayın davasının görülmesine devam ediliyor.

Bakırköy'de Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak günü ortak olduğu balık restoranında vurularak öldürülmesine ilişkin olayın davasının görülmesine devam ediliyor. Ece Erken de duruşmaya katılmak için Bakırköy Adliyesi'ne geldi.

Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Bakırköy'de ortaklığını yaptığı balıkçı restoranında vurularak öldürülmüştü. 20 sanıklı dava Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı. Sunucu Ece Erken davaya katılmak için avukatlarıyla beraber Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

Olayın geçmişi

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 19 sanığın 10'u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlar hapis cezası talep edilmişti. - İSTANBUL