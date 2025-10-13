Haberler

Rezan Epözdemir için 12 yıla kadar hapis talebi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Rezan Epözdemir için 12 yıla kadar hapis talebi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rüşvete aracılık etme suçundan ağustos ayında tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir için istenen ceza belli oldu. Epözdemir hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Avukat Rezan Epözdemir'e yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak 'rüşvete aracılık etmek' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

REZAN EPÖZDEMİR İÇİN 4 YILDAN 12 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan, "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir için istenen ceza belli oldu. Hazırlanan iddianamede Epözdemir için "rüşvete varacılık etmek" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Avukat Rezan Epözdemir, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.

Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'de

Meydanlar doldu taştı! İşte tarihe geçecek görüntüler
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acil servisler dolup taşıyor! 100 hastadan 13'ü influenza

Acil servisler dolup taşıyor! 100 kişiden 13'ü bu hastalıktan muzdarip
Deprem endişesi Burcu Kara'yı taşınmaya zorladı

Burcu Kara'dan yürek burkan veda: Umarım bir gün geri döneriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.