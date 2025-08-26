Avukat Mücahit Birinci, Yolsuzluk Soruşturmasında Serbest Bırakıldı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan bir şüpheli ile görüşen avukat Mücahit Birinci, ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Avukat Mücahit Birinci, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan bir şüpheli ile görüşmesine ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde, 'şüpheli' sıfatıyla savcılıkta verdiği ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' ile 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
