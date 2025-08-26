Avukat Mücahit Birinci, Yolsuzluk Soruşturmasında Serbest Bırakıldı

Avukat Mücahit Birinci, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan bir şüpheli ile görüşmesine ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde, 'şüpheli' sıfatıyla savcılıkta verdiği ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' ile 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. - İSTANBUL