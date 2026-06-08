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Rahmi Koç hakkında Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu

Rahmi Koç hakkında Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu
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Mardin Barosu avukatı Mehmet Demir, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'u, Kürt kadınlarını hedef alan ve toplumu aşağıladığı iddia edilen açıklamaları nedeniyle Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet etti. Dilekçede, TCK 216. madde uyarınca soruşturma talep edildi.

Mardin Barosuna kayıtlı avukat Mehmet Demir, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç hakkında Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Mardin Barosuna bağlı avukat Mehmet Demir tarafından hazırlanan dilekçede, Rahmi Koç'un bazı medya mecralarında yer alan açıklamalarının kürt kadınlarını hedef aldığı, toplumun bir kesimini aşağılayıcı nitelik taşıdığı ve toplumsal huzuru olumsuz etkilediği iddia edildi. Başvuruda, söz konusu ifadelerin kamuoyunda geniş yankı uyandırdığı, farklı şehirlerde tepkilere neden olduğu ve toplumsal birlik ile beraberliği zedeleyebilecek sonuçlar doğurduğu öne sürüldü. Dilekçede ayrıca, açıklamaların Türk Ceza Kanununun 216. maddesi kapsamında değerlendirilerek soruşturma başlatılması talep edildi. Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacak incelemenin ardından suç duyurusuna ilişkin değerlendirme ve muhtemel soruşturma sürecinin netleşmesi bekleniyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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