Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu

Haberler.com Youtube stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Avukat Lerzenur Asan Elik, hukukta bilinmeyen çocuk hakları ve çocuk istismarı hakkında açıklamalarda bulundu.

"CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALAN ÇOCUKLARIN YÜZDE 30'U AİLELERİ TARAFINDAN İSTİSMARA MARUZ KALIYOR"

Çocuk istismarcılarının belirli bir suçlu profili bulunmadığını söyleyen Elik, "Çok ağır bir araştırma sonucu paylaşmak istiyorum sizinle, cinsel istismara maruz kalan çocukların yüzde 30'u aileleri tarafından bu istismara maruz kalmış. Çok büyük bir oran. Daha acısı, yüzde 60'ı ailesi olmayan ama tanıdıkları bir yetişkin tarafından bu suça maruz kalıyor. Sadece yüzde 10 hiç tanımadıkları biri tarafından cinsel istismara maruz kalmış." ifadelerini kullandı.

"DUYGUSAL İSTİSMARA MARUZ KALMAYAN ÇOCUK YOKTUR"

Yaygın istismar türlerinden biri olan duygusal istismar hakkında da konuşan Avukat, "Duygusal istismar türüne maruz kalan çocuk sayısı yok denecek kadar az diyebilirim. Çocuk ateşliyken doktora götürülmemesi, çocuğa sürekli baskı yapılıp tehdit edilmesi, kıyaslamalarda bulunulması. Bu davranışlar çocukların ruh sağlığında travma yaratan davranışlardan bazılarıdır." dedi.