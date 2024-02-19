Avukat Feyza Altun'un gözaltına alındığı anlar

Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya üzerinden şeriatla ilgili yaptığı paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı. Evinde arama yapılan Altun gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Altun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETME SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Avukat Feyza Altun, dün sosyal medya hesabı üzerinden şeriatla ilgili bir paylaşımda bulunduktan sonra tepkilerin odağına oturdu. Tepkilerin ardından harekete geçen Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı Altun hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlattı.

EVİNDE ARAMA YAPILDIKTAN SONRA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'taki evinde arama yapıldı. Aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

"ŞOV AMAÇLI BİR GECE TUTACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Gözaltına alınması sonrasında açıklamada bulunan Altun, "Normal şartlarda ifadeye götürülmem gerekiyor, fakat şov amaçlı bir gece gözaltında tutacaklarını düşünüyorum. Bundan da şeref duyarım. Avukat arkadaşların gelmesini bekliyorum" demişti.