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Avşa Adası'nda huzur uygulaması: 22 aranan şüpheli yakalandı

Avşa Adası'nda huzur uygulaması: 22 aranan şüpheli yakalandı
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Balıkesir'in Avşa Adası'nda jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 22 kişi yakalandı. 64 personel ve 23 ekiple yapılan denetimlerde 3 bin 868 kişi sorgulandı.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" uygulamasında, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 22 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik Marmara ilçesi Avşa Adası'nda geniş çaplı "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi. Toplam 23 ekip ve 64 personelin katılımıyla icra edilen denetimlerde, 3 bin 868 kişi ile 357 araç sorgulandı, 305 iş yeri ise kontrol edildi. Gerçekleştirilen detaylı denetimler sonucunda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunduğu tespit edilen 22 kişi yakalandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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