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Avrupa'da Rus Büyükelçiliklerinde Navalny Protestoları

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Rus muhalif lider Alexei Navaly'nin ölümünün ardından Avrupa ülkelerindeki Rus büyükelçiliklerinde protestolar düzenlendi, Putin karşıtı sloganlar atıldı.

Rus muhalif lider Alexei Navaly'nin ölümünün ardından başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkedeki Rus büyükelçiliklerinde protesto düzenlendi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı sloganlar atıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en sert muhalifi olarak nitelendirilen Alexei Navalny'nin ölümü Avrupa'da öfke ve üzüntüyle karşılandı. Çoğu Rus göçmen olan yüzlerce kişi, Navalny'nin ölümü üzerine sokaklara döküldü. Çoğunlukla Rus büyükelçiliklerinin önünde toplanan protestocular, Navalny'nin ölümünden sorumlu tuttukları Rusya lideri Putin karşıtı slogan attı, "Katil Putin" yazılı pankartlar taşıdı. Almanya'nın başkenti Berlin'de polisin verilerine göre 500 ila 600 kişiden oluşan bir grup, Unter den Linden Bulvarı'nda bir araya geldi. Grup, Ukrayna'da işlenen muhtemel savaş suçlarını araştıran Uluslararası Ceza Mahkemesini işaret ederek "Putin Lahey'e" şeklinde slogan attı. Polis, Rus büyükelçiliği ile kalabalık arasındaki yolu bariyerlerle kapatarak bölgede önlem aldı.

Letonya'da ise protestocular, Rus büyükelçiliği önüne gelerek Navalny'nin anısına portresinin önüne çiçek ve mum koydu. İngiltere'de de 100'den fazla protestocu Rusya'nın Londra Büyükelçiliği önünde toplandı, Putin'in savaş suçlusu olarak nitelendirildiği pankartlar açtı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da ise yüzlerce kişi "sessiz nöbet" tuttu. Fransa, Moldova ve Gürcistan'da da protestoların adresi Rus büyükelçilikleri oldu. İsviçre'nin Cenevre kentinde 100'den fazla kişi Birleşmiş Milletler Ofisinin önüne Navalny'nin portresini koyarak çiçekler bıraktı. Zürih kentindeki Rus büyükelçiliğinin önüne ise çiçek ve mum bırakıldı. New York'ta Navalyn'nin ölümünden öfke ve üzüntü duyanlar, Rus konsolosluğunda toplandı.

Rusya'da 2021 yılından bu yana cezaevinde olan 47 yaşındaki muhalif lider Navalny'nin dün hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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