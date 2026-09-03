Haberler

Avrupa'da Başörtüsüne Destek Dalgası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da aşırı sağcı vekilin başörtüsü yasağı tehdidi, Avrupa'da sosyal medyada geniş bir dayanışma kampanyası başlattı. Farklı kesimlerden insanlar, Müslüman kadınların seçme özgürlüğünü desteklemek için başörtüsü takarak tepki gösterdi.

Fransa'da aşırı sağcı bir milletvekilinin iktidar olmaları halinde kamusal alanda başörtüsünü yasaklayacaklarına dair sözleri üzerine Avrupa ülkelerinde sosyal medya üzerinden başörtüsüne destek akımı başladı.

Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'in liderliğindeki Ulusal Birlik partisinin milletvekili Jean-Philippe Tanguy'un bir televizyon programında yaptığı açıklamalar, ülkede ve Avrupa genelinde tepki çekti. Tanguy, partisinin iktidara gelmesi halinde "başörtüsünü yasaklamayı ve para cezası uygulamayı planladığını" söyledi. Açıklamaların ardından bazı sivil toplum kuruluşları tepki gösterirken, en geniş yankı sosyal medyada görüldü. Farklı ülkelerden, etnik kökenlerden ve inanç gruplarından çok sayıda kadın ve erkek, başörtüsü takarak Müslüman kadınlarla dayanışma mesajları paylaştı. Kadınlar, hemcinslerinin "damgalandığını" belirterek söz konusu açıklamaları kınarken, bireylerin seçme özgürlüğünün korunması çağrısında bulundu.

"Müslüman kadınlara destek" paylaşımları

Fransa'da başlayan ve kısa sürede Avrupa'nın farklı ülkelerinde gündem olan paylaşımlarda, "Ben başörtülüyüm, bizi yasaklamak istiyorlar, ancak daha kalabalık olacağız", "Ceza yazmak isteyen gelsin", "Müslüman kadınlara destek" ve "Yasaklamak istiyorlarmış; ertesi gün ben" ifadelerinin yer aldığı videolar paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski Bakan Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gözaltı

Eski bakanın ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor
Namazda akılalmaz olay! Tekmelediği kedi imamın başına çarptı

İmamın başına öyle bir şey geldi ki! Gerçeği kameradan öğrendi
Marketlerde yeni dönem: Meyve suyu ve nektarlarda tatlandırıcı standardı değişiyor

Marketlerde yeni dönem! Raflarda artık bu şekilde yer alacacak
Cem Yılmaz'ın 12 yaşındaki hali ortaya çıktı

Bu çocuğu tanıdınız mı? Yıllar sonra Türkiye'nin en ünlülerinden oldu
Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu

Taraftar delirmesin de ne yapsın! Tam 45 milyon euro buhar oldu

ABD'de 104 yıllık market devi küçülüyor! 60 mağazanın kapısına kilit vurulacak

Zincir market kapısına kilit vuruyor! Çok sayıda kişi işsiz kalacak
İngiliz oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!

Dünyaca ünlü oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!