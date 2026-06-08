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Avrasya Tüneli'nde otomobil, itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı

Avrasya Tüneli'nde otomobil, itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı
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İstanbul Avrasya Tüneli'nde seyir halindeki bir otomobil, itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Çarpma sonucu patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su tünele aktı. İstanbul Valiliği, suyun deniz suyuyla ilgisi olmadığını belirtti. Tünel geçici olarak kapatıldı, saat 09.00 itibarıyla tekrar açıldı.

İstanbul Avrasya Tüneli'nde seyir halindeki otomobil, itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Çarpma sonucu patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su tünele aktı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmadığı kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli'nde seyir halindeki otomobil, itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele aktı. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmadığı ifade edilirken, sorunun giderilmesi için çalışma yapıldı. Çalışma boyunca Avrasya Tüneli'ni kullanacak olan vatandaşlar, alternatif güzergahlara yönlendirildi. Tünelin saat 09.00 itibariyle kullanıma açıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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