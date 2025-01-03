Avrasya Tüneli'nde bir kadın çıktığı üst geçitten atlama çalıştı
İstanbul'da Avrasya Tüneli'nde bir kadın, çıktığı üst geçitten atlama girişiminde bulundu. O anların görüntüleri sosyal medyada yer aldı.
İstanbul'da bulunan Avrasya Tüneli'nde korkutan anlar yaşandı. Avrasya Tüneli civarında bir üst geçide çıkan kadın atlama girişiminde bulundu.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Çevredeki yurttaşların müdahale etmeye çalıştığı belirtilirken; o anların görüntüleri sosyal medyada yer aldı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa