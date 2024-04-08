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Avcılar Tahtakale'de Mahsur Kalan 11 Kişi Yangından Kurtarıldı

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Avcılar Tahtakale'de bulunan 4 katlı binanın 1. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında mahsur kalan 11 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Eski İstanbul Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 1. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri üst katlarda kalanları kurtarmak ve yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken mahsur kalan 11 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Öte yandan çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayı gören Ünal Avcı, "Baktım duman çıkıyor, insanlar bağırıyor, 112'yi aradım hemen. Binaya girdim şarteli kapattım. Balkonlardaydı insanlar. O zamana kadar zaten itfaiye yetişti ve tahliye ettiler. Alt kattan üst kata çıktı dumanlar" dedi.

Bina sakini Ali Abbar ise, "Biz iftarımızı yaptık. Birden kapıyı bir açtık, duman kapıdan bastırdı. Olay nasıl oldu anlayamadık. Yangın birinci kattan çıktı. İki arkadaşımız koşarak indiler. Biz duman yüzünden inemedik. Arkadaşlar bize seslendi birinci katta yangın var siz inmeyin, dediler. Sağ olsun itfaiye geldi, bize yardım ettiler bizleri aşağı indirdiler. Yangını söndürdüler. Herkes iyi çok şükür kimse zarar görmedi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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