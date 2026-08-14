Avcılar'da Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü

Avcılar'da ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi Sahil Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyürken, alandaki ağaçlar da yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı