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Avcılar'da fırtına dehşeti: Bariyerler vatandaşın üzerine uçtu

Avcılar'da fırtına dehşeti: Bariyerler vatandaşın üzerine uçtu
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Avcılar’da fırtınada savurulan inşaat bariyerlerinin bir vatandaşın üzerine uçtuğu anlar araç kamerasına yansıdı.

Avcılar'da fırtınada savurulan inşaat bariyerlerinin bir vatandaşın üzerine uçtuğu anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, dün Gümüşpala Mahallesi E-5 yan yolda yaşandı. Fırtınanın etkisiyle inşaat bariyerleri kaldırıma savruldu. O sırada kaldırımdaki bir vatandaş ve seyir halindeki otomobil kaza riski yaşadı. Yaşanan o anlar ise araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ani rüzgarla bir inşaata ait bariyerlerin kaldırımdaki bir vatandaşın üzerine ve yola doğru savrulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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