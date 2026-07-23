Avcılar'da fırtına dehşeti: Bariyerler vatandaşın üzerine uçtu
Avcılar’da fırtınada savurulan inşaat bariyerlerinin bir vatandaşın üzerine uçtuğu anlar araç kamerasına yansıdı.
Avcılar'da fırtınada savurulan inşaat bariyerlerinin bir vatandaşın üzerine uçtuğu anlar araç kamerasına yansıdı.
Olay, dün Gümüşpala Mahallesi E-5 yan yolda yaşandı. Fırtınanın etkisiyle inşaat bariyerleri kaldırıma savruldu. O sırada kaldırımdaki bir vatandaş ve seyir halindeki otomobil kaza riski yaşadı. Yaşanan o anlar ise araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ani rüzgarla bir inşaata ait bariyerlerin kaldırımdaki bir vatandaşın üzerine ve yola doğru savrulduğu anlar yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı