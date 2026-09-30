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Avcılar E-5'te motosiklet otomobille çarpıştı, sürücü yola savruldu

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Avcılar E-5 Karayolu'nda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesiyle ayağa kalkan sürücü yoluna devam ederken, kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik motosikletin kaldırılmasıyla normale döndü.

Avcılar E-5 Karayolu motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Kaza, akşam üzeri E-5 Karayolu Avcılar mevkii İBB Sosyal Tesisleri Metrobüs Durağı yakınında, Küçükçekmece'den Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 BLG 888 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden 34 NHY 012 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yere savruldu. Çevrede bulunan vatandaşlar, motosiklet sürücüsünün yardımına koşarak ilk müdahalede bulundu. Vatandaşların yardımıyla ayağa kalkan motosiklet sürücüsü yoluna devam etti. Kaza nedeniyle E-5 Karayolu'nda bir süre trafik aksarken, motosikletin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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