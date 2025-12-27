Avcılar'da yol verme tartışması kavgaya döndü

Avcılar'da iki sürücü arasında yaşanan yol verme tartışması kavgaya döndü. Kavga anları ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya döndü. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, araçlarından inen iki sürücünün tartıştığı ardından ise birbirine saldırdığı anlar yer aldı. Kavga eden sürücülere olay yerine gelen bir trafik polisi müdahale etti. Sakinleştirilen sürücüler bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. - İSTANBUL