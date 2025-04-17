Avcılar'da Yıkılan Binanın Yanındaki Dairede Duvar Yok

Avcılar'da yıkılan binanın bitişiğindeki dairenin duvarının olmadığı ortaya çıktı

İSTANBUL - Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan binanın bitişiğindeki dairenin 2 odasının duvarının olmadığı ortaya çıktı. İlginç görüntü kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Avcılar Cihangir Mahallesi Uygun Sokak'taki 5 katlı bir bina için kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı verildi. Alana gelen iş makinası yıkıma başladı. Yıkımın yapıldığı sırada ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Yan taraftaki 5 katlı apartmanın teras katındaki dairenin 2 odasının duvarının olmadığı ortaya çıktı. Yıkım sonrasında duvarsız kalan 2 oda kullanılamaz hale gelirken, ev sahibinin terastaki boşluğu odaya çevirdiği bitişikteki binanın duvarlarını kullandığı iddia edildi.