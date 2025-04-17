Avcılar'da Yıkılan Binanın Yanındaki Dairede Duvar Yok
Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan binanın bitişiğindeki dairenin iki odasının duvarının olmadığı görüntülendi. Yıkım sırasında ortaya çıkan durum, ilginç görüntülerle kaydedildi.
Avcılar'da yıkılan binanın bitişiğindeki dairenin duvarının olmadığı ortaya çıktı
İSTANBUL - Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan binanın bitişiğindeki dairenin 2 odasının duvarının olmadığı ortaya çıktı. İlginç görüntü kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Avcılar Cihangir Mahallesi Uygun Sokak'taki 5 katlı bir bina için kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı verildi. Alana gelen iş makinası yıkıma başladı. Yıkımın yapıldığı sırada ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Yan taraftaki 5 katlı apartmanın teras katındaki dairenin 2 odasının duvarının olmadığı ortaya çıktı. Yıkım sonrasında duvarsız kalan 2 oda kullanılamaz hale gelirken, ev sahibinin terastaki boşluğu odaya çevirdiği bitişikteki binanın duvarlarını kullandığı iddia edildi.