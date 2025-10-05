Haberler

Avcılar'da Yabancı Uyruklu Şahıs Bir Kadını Darbetti

Avcılar'da bir yabancı uyruklu şahısın, tartışma sonrası bir kadını darbetmesi ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kadının kurtarılması olayı yaşandı. Şahıs, müdahale eden vatandaşlar tarafından dövüldü.

Avcılar'da iddiaya göre yabancı uyruklu şahıs bir kadını darbetti. Kadın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Şahsın daha sonra çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'de yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kadını darbetti. Yabancı uyruklu şahıs tarafından darbedilen kadın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Çevre sakinlerinin müdahalesine rağmen kadına saldırmaya çalışan şüpheli, vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde, kadını darbeden şahsa çevredeki vatandaşların saldırdığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı
