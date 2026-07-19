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Avcılar'da bahçedeki tırabzanlarını söküp çalan hırsızlar kamerada

Avcılar'da bahçedeki tırabzanlarını söküp çalan hırsızlar kamerada
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İstanbul Avcılar'da bir apartmanın bahçe duvarındaki tırabzanları çalan 2 hırsız, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şahıslardan biri tırabzanı sökerek kaçtı.

İstanbul Avcılar'da bahçe duvarının tırabzanlarını çalan hırsızlar, güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, akşam saat 19.50 sıralarında Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi İlkbahar Sokak'ta yaşandı. Sokakta bulunan bir apartmanın önüne gelen 2 kişi, bir süre etrafı kolaçan etti. Ardından apartmanın bahçesine giren şahıslardan biri, bahçe duvarının tırabzanlarını kırarak yerinden söktü. Şahıs söktüğü tırabzanı alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şahısların sokağı kolaçan ettiği, ardından bir kişinin apartmanın bahçesine girerek bahçe duvarının tırabzanını eliyle yerinden sökerek çaldığı anlar yer aldı. Apartman sakinlerinin şahıstan şikayetçi olacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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