Avcılar'da Silahlı Saldırı: Otopark Kurşunlandı

Avcılar'da silahlı saldırganlar bir otoparkın önüne gelerek 17 el ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan saldırganlar için polis geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Avcılar'da iddiaya göre otomobille bir otoparkın önüne gelen saldırganlar işletmeyi kurşun yağmuruna tuttu. 17 el ateş açan saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırı sırasında civardaki bir kafeye de kurşunlar isabet etti.

Olay, dün gece 11.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Fatih Sokakta yaşandı. İddiaya göre, merkezde bulunan bir otoparkın önüne otomobille gelen silahlı saldırganlar işletmeyi kurşun yağmuruna tuttu. Tabancadan çıkan kurşunların bir kaçı çevrede bulunan bir kafenin camlarına isabet etti. Saldırganların, işletmeyi kurşunladıktan sonra olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Yaşanan saldırı da ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Daha önce de kurşunlandı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otoparkın çevresinde 17 adet boş kovan olduğunu belirledi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenilirken otoparkın geçtiğimiz aylarda da kurşunlandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
