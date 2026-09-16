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Avcılar’da servis midibüsü kaza yaptı: 9 yaralı

Avcılar’da servis midibüsü kaza yaptı: 9 yaralı
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Avcılar’da D-100 kara yolunda bir araca çarpan servis midibüsü yan yola geçerek güçlükle durdu.

Avcılar'da D-100 kara yolunda bir araca çarpan servis midibüsü yan yola geçerek güçlükle durdu. Kazada midibüste bulunan 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Avcılar D-100 kara yolu Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 34 LUZ 941 plakalı servis midibüsü ve 34 MC 4328 plakalı yabancı uyruklu kadının kullandığı otomobil kazaya karıştı. Kaza nedeniyle kontrolden çıkan midibüs, yan yola geçerek güçlükle durabildi. Kazada servis midibüsünde bulunan 9 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada sonrasında yan yolu kapatan midibüs nedeniyle trafik tamamen durdu. Ekiplerin çalışmasıyla midibüs çekilerek yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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